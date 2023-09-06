Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapmak için Beşiktaş Park'ı aday olarak bildirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.