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Spor

Beşiktaş Park aday gösterildi

TFF, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

11:50 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş Park, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için aday gösterildi.

Beşiktaş Park, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapmak için Beşiktaş Park'ı aday olarak bildirildiğini duyurdu.


TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.


Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.






#TFF
#Avrupa
#Beşiktaş Park
27 dakika önce
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