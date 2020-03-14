MİLLİ TAKIM

TFF UEFA ile görüşecek: Milli maçlar iptal edilebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, salı günü UEFA ile yapacağı telekonferansın ardından hazırlık maçlarıyla ilgili karar verecek. A Milli Takım'ın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının iptal edilmesi gündemde.

Haber Merkezi İHA
A Milli Takımımızın Fransa maçındaki 11'i

A Milli Takımımızın Fransa maçındaki 11'i

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler UEFA'ya çevrildi. Bu hafta içinde oynanan Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanırken, ilerleyen tarihlerdeki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi.

UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de alınacak olan her kararla ilgili değerlendirmelerini şimdiden yapmaya başladı. Bu bağlamda, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta da Avusturya ile oynanacak olan hazırlık maçları iptal edilebilir.

Geçtiğimiz hafta alınan kararlar doğrultusunda bu 2 karşılaşmanın seyircisiz oynanması açıklanmıştı. Ancak Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların koronavirüse yakalanması nedeniyle TFF çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak.

Şampiyonlar Ligi Finali çekincesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer çekincesi ise İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final için UEFA'ya çekincelerini aktaracak olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu anlamda toplum sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyor. 80 bin kişi kapasitesi bulunan stadyuma gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin tek tek karantina altına alınmasının mümkün olamayacağını UEFA'ya iletecek olan TFF, ayrıca Türkiye'ye gelen taraftarların maçları izledikten sonra, Fethiye, Marmaris, Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil noktalarına gittiğini de UEFA'ya hatırlatacak. Gündemdeki bütün konuları UEFA yetkilileriyle paylaşacak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA'nın alacağı her karar için B planı geliştirmiş durumda.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek haftaki maçlar ertelendi
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek haftaki maçlar ertelendi

UEFA'dan yapılan açıklamada, virüsün Avrupa'daki yayılma hızı göz önüne alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile gelecek haftaki rövanş mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı.Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.

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