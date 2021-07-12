Spor TFF yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı
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TFF yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda görev yapacak hakemleri açıkladı. 47 yaşındaki Fırat Aydınus yeni sezonda da görev yapmaya devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/2022 sezonunda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 01.07.2021 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Fırat Aydınus devam edecek

Geçtiğimiz sezon sonunda emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek. MHK, talimatta değişikliğe giderek hakemlikte emeklilik yaşını 50'ye çıkarıldığını açıkladı.

Görev yapacak hakemlerin tam listesi;


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