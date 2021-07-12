TFF yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/2022 sezonunda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 01.07.2021 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
Fırat Aydınus devam edecek
Geçtiğimiz sezon sonunda emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek. MHK, talimatta değişikliğe giderek hakemlikte emeklilik yaşını 50'ye çıkarıldığını açıkladı.
Görev yapacak hakemlerin tam listesi;