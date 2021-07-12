TFF yeni sezonda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda görev yapacak hakemleri açıkladı. 47 yaşındaki Fırat Aydınus yeni sezonda da görev yapmaya devam edecek.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2021, 12:53 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2021, 12:59 Yeni Şafak