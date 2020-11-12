MİLLİ TAKIM

TFF'den açıklama: Vida ile yakın temas edenler karantinaya alındı

TFF, Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hırvat futbolcu ile yakın temas kuranların karantinaya alındığını ve testlerin sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş ve Vida, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde böyle selamlaşmıştı.

Şenol Güneş ve Vida, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde böyle selamlaşmıştı.

TFF, Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan tedbirlerle ilgili açıklama yayınladı. Federasyon, Vida ile yakın temas kuranların karantinaya alındığını belirtirken yapılan testlerin akşam saatlerinde sonuçlanacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı, Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve gerekli karantina kurallarına uyularak tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

Vida ile yakın temas kuran isimler kimlerdi?

  • Dorukhan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Şenol Güneş

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