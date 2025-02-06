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TFF'den Beşiktaşlı futbolcu ve Boluspor'a ödül

TFF'den Beşiktaşlı futbolcu ve Boluspor'a ödül

18:476/02/2025, Perşembe
AA
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TFF Fair-play ödülü
TFF Fair-play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödüllerinin sahibini açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarının anlamlı hareketinin ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Bolusporlu taraftarlar, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini siyah pankartlara yazarak maç öncesinde anma töreni düzenlemişti.


Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok ise siyah-beyazlı takımın İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maç sonrasında taraftarların oyuncuları tribüne çağırmasına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var." diye karşılık vermesi nedeniyle ödüle layık görüldü.






#TFF Fair Play Ödülleri
#Boluspor
#Mert Günok

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