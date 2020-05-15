SÜPER LİG

TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını ve kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."

90 saniyede Süper Lig senaryoları
Yeni Şafak

90 saniyede Süper Lig senaryoları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da maçları başlatma kararının ardından idmanlara başlayan ve grup halinde çalışmaya başlayan futbol kulüplerinde yapılan testler sonrasında pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Ortaya çıkan durum endişe havası oluştururken TFF'nin lig senaryolarını sizler için derledik.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Terim'den salgın için futbol anayasası öneris...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.