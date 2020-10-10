SÜPER LİG

TFF'den loca kararı: Yüzde 50'si kadar seyirci alınabilecek

TFF, belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom Stadyumu - Galatasaray

Türk Telekom Stadyumu - Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurullarla yapılan görüşmeler sonrasında, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alımına başlanacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şöyle;

  • "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seyircilerin stadyumlara alınması konusundaki taleplerini dün bu sözlerle ifade etmişti;

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