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TFF'den resmi açıklama geldi: Hacıosmanoğlu konuşacak

TFF'den resmi açıklama geldi: Hacıosmanoğlu konuşacak

22:1118/02/2025, Salı
AA
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın saat 13.00'te gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak.


TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Hacıosmanoğlu'nun saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı belirtildi.


İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.







#TFF
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#Galatasaray

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