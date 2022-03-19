TFF'den şaşırtan fikstür: Trabzonspor'un şampiyonluk maçı olmayabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35 haftada oynanacak maçların programlarını duyurdu. Açıklanan program Trabzonsporluların tepkisini çekti.
Bordo-mavili takımın 5 haftanın 3'ünde en yakın takipçisi Konyaspor'dan önce maçlarını oynayacağı görüldü.
Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor'un bu fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu, rakibinin aldığı sonuca göre belirlenme ihtimalini yükseltti.
Bordo-mavili taraftarlar, olası şampiyonluk sevincini takımlarının oynayacağı maçla yaşamak istedikleri için açıklanan programa sosyal medya hesaplarından isyan etti.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı👇 pic.twitter.com/LoESNknwyI
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı👇 pic.twitter.com/LoESNknwyI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2022