Spor TFFden şaşırtan fikstür Trabzonsporun şampiyonluk maçı olmayabilir
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TFF'den şaşırtan fikstür: Trabzonspor'un şampiyonluk maçı olmayabilir

Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürü açıklandı. Lider Trabzonspor'un maçlarının birçoğunu en yakın takipçisi Konyaspor'dan önce oynayacak olması bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFden şaşırtan fikstür: Trabzonsporun şampiyonluk maçı olmayabilir
Trabzonspor tribünü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35 haftada oynanacak maçların programlarını duyurdu. Açıklanan program Trabzonsporluların tepkisini çekti.

Bordo-mavili takımın 5 haftanın 3'ünde en yakın takipçisi Konyaspor'dan önce maçlarını oynayacağı görüldü.

Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor'un bu fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu, rakibinin aldığı sonuca göre belirlenme ihtimalini yükseltti.

Bordo-mavili taraftarlar, olası şampiyonluk sevincini takımlarının oynayacağı maçla yaşamak istedikleri için açıklanan programa sosyal medya hesaplarından isyan etti.
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