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TFF'den son dakika açıklaması: PFDK'nin yeni başkanı belli oldu

TFF'den son dakika açıklaması: PFDK'nin yeni başkanı belli oldu

20:5123/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
DHA
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TFF'den son dakika açıklaması: PFDK'nin yeni başkanı belli oldu
TFF'den son dakika açıklaması: PFDK'nin yeni başkanı belli oldu

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifası sonrası başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı getirildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifası sonrası başkanlığa Başbuğ Pınarbaşı getirildi. PFDK üyeliklerine ise Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın'ın atandığı açıklandı.


TFF'den istifalar ve görev atamaları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

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