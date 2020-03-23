SÜPER LİG

TFF'den talimat değişikliği: Süre uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak gelecek sezon için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.

Haber Merkezi AA
Federasyon binası

Federasyon binası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yabancı oyunculara koronavirüs kontratı: Ülkesine dönenler maaş alamayacak
Yabancı oyunculara koronavirüs kontratı: Ülkesine dönenler maaş alamayacak

Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncuların sözleşmeleri konusunda anlaşma maddeleri oluşturan birçok kulüp, oyuncularına bu anlaşmaları imzalatarak maddi tedbirler aldı.Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un başını çektiği birçok ekip, ağırlıklı 6 maddenin yer aldığı anlaşmaları oyuncuları ile imzaladı.Bu maddeler kapsamında yabancı oyunculara kendi ülkesine gitme izni verildi ancak bu süreçte maaşlarını alamayacakları tebliğ edildi. Ülkede kalacak yabancı basketbolcuların ise sözleşmelerinin aynen devam edeceği belirtildi.Birçok ING Basketbol Süper Ligi ekibinin yabancı oyuncularıyla imzaladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde;1 - Dünyada yaşanan sağlık sorunlarından dolayı,Türkiye’de kalmak veya gitmekte özgürsünüz.2 - Kulüp oyuncularına mart ayı itibarıyla maaşları, primleri, maç başı ücretleri, yani tüm alacakları ödenecek.3 - Salgın nedeniyle ülkenize gitmeniz halinde, Türkiye’ye döndüğünüzde 14 gün karantina altına alınacaksınız.4 - FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından oynanma kararı alınır ise sporcular, kulüplerin vermiş olduğu tarihlerde Türkiye'ye dönecektir, antrenman ve maç programına uyacaklardır. Bu şartlara uymaları halinde kontratlardaki tüm maddeler devam edecektir.5 - FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından oynanma kararı alınır ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen sporcuların sözleşmesindeki hakları, hak kaybına uğrar. Bu süreç FIBA ve TBF tarafından iptal edilirse, sözleşmeler FIBA ve TBF maddeleriyle çözülecektir.6 - Türkiye’de kalmayı düşünen yabancı sporcuların sözleşmesindeki tüm sosyal haklar, lig başlayana kadar aynen devam edecektir.Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs şüphesiBeşikaş'tan koronavirüs açıklaması: Takımımızda belirtileri olan kimse yokFederasyon ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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