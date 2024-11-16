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TFF’den Tayfur Havutçu’ya geçmiş olsun mesajı

TFF’den Tayfur Havutçu’ya geçmiş olsun mesajı

Haber Merkezi
18:4616/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tayfur Havutçu
Tayfur Havutçu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’ya geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. TFF, konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"A Milli Takımımızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu’nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu’ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



Beşiktaş’tan Tayfur Havutçu açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırılan eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu hakkında açıklama yayımladı.


Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu’nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu’nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi.




#Tayfur Havutçu
#TFF
#Beşiktaş

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