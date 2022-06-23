TFF'den üç maç için hükmen mağlubiyet kararı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kulüplere gönderilen yazıda, 22 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Cuma Uluçay Talasspor-1966 Turanspor maçının 80. dakikasında yaşanan olaylardan ötürü yarıda kalması ile ilgili kararını verdi.

TFF’nin kararına göre; Cuma Uluçay Talasspor 3-0 hükmen yenik, 1966 Turanspor 3-0 hükmen galip sayıldı.

TFF, 19 Mayıs tarihinde oynanan Talas İdman Yurdu-Yeni Esenspor maçının 40 dakikasında yaşanan olaylardan ötürü hakem tarafından tehir edilen müsabaka ile ilgili de kararını verdi.

TFF, Yeni Esenspor’u 3-0 hükmen yenik, Talas İdman Yurdu’nu da 3-0 hükmen galip ilan etti.

Maçın 85. dakikasında yaşanan olaylar sonrasında hakem tarafından tatil edilen Sümerspor-Pınarbaşı Belediyespor maçı ile ilgili de karar verildi.

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TFF, olaylara karışan her iki takımı da 3-0 hükmen yenik saydı.