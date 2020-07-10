Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmayı yönetecek hakemin değiştirildiğini duyuruldu.

TFF Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.

Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:11 Temmuz Cumartesi21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan12 Temmuz Pazar18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya13 Temmuz Pazartesi18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."



