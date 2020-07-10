TFF'nin koronavirüs açıklaması sonrasında Fenerbahçe-Sivasspor maçına Abdulkadir Bitigen yerine Ali Palabıyık atandı
Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmayı yönetecek hakemin değiştirildiğini duyuruldu.
TFF Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31’inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı.
Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.
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