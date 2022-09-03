TFF binasına silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest bırakıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve Beykoz Adliyesine sevk edildi.
'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.U'nun 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliyesine, diğer şüpheli O.G'nin ise serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan üçüncü şüpheli H.Ç ise ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.