Spor TFF binasına silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest bırakıldı
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TFF binasına silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest bırakıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden birinin "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine, diğerinin serbest bırakılmasına karar verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir diğer şahıs ise iki şahıstan önce serbest bırakılmıştı.

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Haber Merkezi DHA
TFFye silahlı saldırıda bulunan şahıslar serbest bırakıldı
TFF'ye saldıranlar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve Beykoz Adliyesine sevk edildi.

'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.U'nun 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliyesine, diğer şüpheli O.G'nin ise serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan üçüncü şüpheli H.Ç ise ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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