Thomas Reis: Pozisyonumuzu korumak için var gücümüzle çalışacağız

Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 22 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.





TÜMOSAN Konyaspor karşısında çok iyi performans gösterdiklerine işaret eden Reis, "Çaykur Rizespor da Galatasaray'a karşı çok iyi performans gösterdi. Bu maçtan belki 1 puan ile bile ayrılabilirlerdi. Çok iyi takıma karşı oynayacağız. Ataklara çok hızlı şekilde çıkmayı başarabiliyor. Umarım biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtırız. Rizespor'dan daha agresif bir oyun sergilemeliyiz. Maçın sonucu ne olacak ona hep beraber bakacağız" dedi.





Her maçta iyi performans göstermek istediklerini vurgulayan Alman teknik adam, şöyle devam etti:





"Ligde artık çok erken goller bulabileceğimizi de gördük. Erken gol bulunca daha sonrasında maçların zorlaştığı da oldu. Son oynadığımız Konyaspor maçı olsun, Hatayspor maçı olsun, Kayserispor maçı olsun bu maçlarda erken gol bulduk. Sonrasında da çok iyi savunma yaptık. Açıkçası bu yıl kırdığımız rekorlar benim için önemli değil, göstermiş olduğumuz performans çok önemlidir. Şu an ligde üçüncü sıradayız, ligin sonunda ne olur bilemiyorum. Elbette ki içinde bulunduğumuz pozisyonu savunmak çok zor olacaktır. Ligin sonunda ne pozisyonda oluruz bilmiyorum açıkçası ama olduğumuz pozisyonu korumak için var gücümüzle çalışacağız."





Takım olarak iyi bir aile olduklarını belirten Thomas Reis, "Taktiksel anlamda da çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Oyuncularım da bu taktiklere çok güveniyor ve sahada en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Antrenman seviyesi ve antrenman kalitesi çok yüksek. Kalite iyi olunca, hoca olarak ilk 11'i oluşturmak, oyuncu seçimi konusunda zorluk yaşıyorum. Ancak takımda en iyi şey aile olmamızdır. Belki en iyi kadroya sahip değiliz ama çok iyi niyetli oyunculara sahibiz. İyi performans göstermeye devam edersek, ligi çok iyi yerde bitireceğiz, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.























