Thomas Reis: Puan ya da puanlar almak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 28'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.





Fenerbahçe'nin yorgun olabileceğini ancak iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Thomas Reis, “Evet Fenerbahçe Avrupa maçımda 120 dakika oynadığı için bizim adamıza belki bir avantaj olabilir. Çünkü çok fazla enerji sarf ettiler. Fenerbahçe kesinlikle çok iyi bir performans gösterdi. Yaklaşık 120 dakikadan fazla bir maç oynadıktan sonra penaltılarda kaybetmiş olmak elbette çok üzücü olmuştur." diye konuştu.

'Türk futbolu adına yazık oldu'

Fenerbahçe'nin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri hakkında konuşan Reis, “Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Çünkü Avrupa kupalarına kalan herhangi bir Türk takımı yok. Fenerbahçe ise ligin geri kalan kısmında lige daha fazla asılacaktır. Onun dışında aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da başarılı bir sonuca ulaşmak isteyeceklerdir. Biz de elbette ki kazanmak, puan ya da puanlar almak istiyoruz. Mutlaka zor olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok zor bir atmosfer olacaktır." diye konuştu.

'Umarım hakemler Fenerbahçe karşısında...'

Süper Lig'deki hakem performansları hakkında konuşan Thomas Reis, “Bu maçta görev alacak olan hakemin hakkında dileğim kesinlikle iyi bir performans sergilemesi olacaktır. Büyük takımlar elbette ki yabancı hakem talebinde bulunabiliyorlar. Anadolu takımları böyle bir talepte bulunsalar bile kabul görmeyebiliyorlar. Var olan hakemi kabul etmemiz gerekiyor. Umarım hakemler Fenerbahçe karşısında hatasız bir maç yönetir” dedi.



















