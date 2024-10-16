Thomas Reis'ten Fenerbahçe sözleri: 'Maçtan sonra göreceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya rakip olmanın heyecanını yaşıyor.





Basın toplantısında soruları yanıtlayan Thomas Reis şöyle konuştu.





'Mourinho'ya rakip olmaktan dolayı çok mutluyum'

"Mourinho gibi çok büyük bir hocaya karşı rakip olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir tecrübeye sahip. Avrupa'nın büyük takımlarda hocalık yaptı. Elbetteki çok zor geçecektir. Takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor. Hatta yüzde 100'ümüzden daha fazlasını vermemiz gereken bir karşılaşma olacak. Elbette bizim belirli bir taktiğimiz olacak. İşe yarayıp yaramadığını ise maçtan sonra göreceğiz."





'Özel bir maç'

"Kesinlikle çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Böyle büyük bir takıma ve futbolculara karşı istediğimiz oyunu sahaya koymaya çalışacağız. Onlara karşı oynamaktan zevk almaya çalışacağız. Oyuncularım da bu bilinç ve öz güvenle bunu yapacak. Özel bir maç. Bu özel maçtan puan veya puanlar elde edebiliriz."

'Mutlaka problem yaşarız'

"Elbette oyuncularım Fenerbahçe'nin ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğunu biliyor. Onun için kolay hata yapar ve yanlış kararlar verirsek mutlaka problem yaşarız. Özellikle merkezde top kaybı yaparsak onların hızlı geçiş oyunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Merkezde top kaybetmememiz gerekiyor. Onların geçiş oyununa fırsat vermememiz gerekiyor. Felsefem gereği zaten takımımın kendi oyununu sahaya yansıtmasını isterim. Futbolcularım da bugüne kadar kazandığı ritmi sahaya yansıtacaktır."



















