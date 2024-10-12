THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftayı Panathinaikos lider tamamladı

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım, çarşamba, perşembe ve cuma günü parkeye çıktı. Avrupa Ligi'nde sezonun ilk ülke derbisi Türk takımları arasında oynandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yenerek sezona 2'de 2'yle başladı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde süre bulan 10 isim de skora katkı verdi. Bonzie Colson 16 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun en skoreri olurken, Anadolu Efes'te ise Dan Oturu'nun 21 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.





Son şampiyon liderliğe yükseldi

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, seyircisi önünde galip gelerek liderliğe yükseldi. Ataman'ın öğrencileri, geçen hafta Real Madrid'i yenen Alman ekibi Bayern Münih'i OAKA'da 94-79'la geçti. İkinci maçını da kazanan Yunan ekibi, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Monaco ve Kızılyıldız da sezona 2 galibiyetle başladı. Paris Basketbol, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve ALBA Berlin ise henüz galibiyetle tanışamadı.





Avrupa'daki Türk oyuncuların performansı

THY Avrupa Ligi'nde yabancı takımlarda forma giyen milli basketbolcular, haftayı galibiyetle tamamladı. Monaco'da oynayan Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle Maccabi Playtika'yı 85-79 yendikleri maçta kadroda yer almadı. Panathinaikos forması giyen iki milli basketbolcudan Cedi Osman, Bayern Münih karşısında 5, Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı kaydetti.





MVP Vezenkov ve Sako

Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanını iki isim paylaştı. Olympiakos'un yıldız oyuncusu Sasha Vezenkov ile LDCL ASVEL'in pivotu Neal Sako, haftanın MVP'si oldu.





Vezenkov, takımının Zalgiris'i 74-68 mağlup ettiği maçta 30 verimlilik puanın yanı sıra 17 sayı atıp 11 ribaunt aldı. Sako ise Virtus Segafredo Bologna'yı 87-85 yendikleri maçta 30 verimlilik puanıyla oynarken 19 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.





Öte yandan ilk iki hafta sonunda Anadolu Efes'te Dan Oturu 25 verimlilik puanıyla bu istatistikte ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko defansif ve toplam ribauntta, Anadolu Efes ise blokta ligin lideri durumunda bulunuyor.









Sezonun ilk çift maç haftası

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk çift maç haftası, gelecek hafta içi oynanacak. Takımlar haftayı ikişer maçla tamamlayacak. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 15 Ekim Salı günü Ataşehir'de Kızılyıldız'ı konuk ettikten sonra, 17 Ekim Perşembe günü Almanya'da ALBA Berlin karşısına çıkacak. Anadolu Efes ise 15 Ekim Salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 18 Ekim Cuma günü ise Yunan ekibi Olympikas'u konuk edecek.





Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 2. haftanın sonuçları:





Monaco-Maccabi Playtika: 85-79

Kızılıyıldız-Baskonia: 78-71

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 78-83

LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna: 87-85

Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih: 94-79

Real Madrid-Partizan: 93-86

Olympiakos-Zalgiris: 74-68

Barcelona-ALBA Berlin: 88-73

EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol: 79-74





Haftanın programı





THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:

3. Hafta:

15 Ekim Salı:





20.30 ALBA Berlin-LDCL ASVEL (Uber Arena)

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.05 Maccabi Playtika-Anadolu Efes (Aleksandar Nikolic)

21.15 Olympiakos-EA7 Emporio Armani Milan (Barış ve Dostluk)

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris (Unipol Arena)

21.30 Paris Basketbol-Panathinaikos AKTOR (Accor Arena)

21.30 Baskonia-Real Madrid (Buesa Arena)

21.45 Partizan-Bayern Münih (Belgrad Arena)

16 Ekim Çarşamba:

21.30 Barcelona-Monaco (Palau Blaugrana)





4. Hafta:

17 Ekim Perşembe:





20.30 ALBA Berlin-Fenerbahçe (Uber Arena)

21.05 Maccabi Playtika-Partizan (Alaksandar Nikolic)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR (Wizink Center)

21.45 Bayern Münih-Paris Basketbol (Sap Garden)

18 Ekim Cuma:

20.00 Monaco-Virtus Segafredo Bologna (Salle Gaston Medecin)

20.30 Anadolu Efes- Olympiakos (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Kızılyıldız-Barcelona (Belgrad Arena)