Titi: Göztepe’yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız

Göztepe’nin Brezilyalı stoperi Titi, basın mensuplarını yaptığı açıklamada, geçen hafta Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bu hafta Gaziantep ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Titi, "Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Umuyorum galibiyet alıp puan toplamaya devam edeceğiz" dedi.

Titi, 4 yıldır Türkiye’de olduğunu ve Süper Lig’in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirterek, "Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe’yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ilk karşılaşma olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden başarılı savunma oyuncusu, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, destekleyecekler, aynı atmosferde aynı havada aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



