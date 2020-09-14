Tolgay Arslan ters köşe yaptı: Serie A'ya gidiyor

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği oyuncunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Ndiaye ve Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi? Resmi açıklama geldi Bonservisi Stoke City'de bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Ndiaye ve Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın transfer iddiaları hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."Transfer haberleri hakkında pic.twitter.com/yvDglQf0b6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2020 Galatasaraylıları heyecanlandıran Kevin Strootman iddiasıEski hocası Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızına benzetti

Hannover vazgeçti

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.