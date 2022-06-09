Spor Tolunay Kafkasın tercihleri sosyal medyada gündem haline geldi
FUTBOL FUTBOL

Tolunay Kafkas'ın tercihleri sosyal medyada gündem haline geldi

Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 19. Akdeniz Oyunları öncesinde sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı futbolseverler, U17 takımının şampiyonluğuna rağmen hiçbir oyuncunun milli kadroya davet edilmemesine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolunay Kafkasın tercihleri sosyal medyada gündem haline geldi
Tolunay Kafkas - Milli Takımlar Gelişim Sorumlusu

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaşlıların tepkisini çekti. Buna sebep olan olay ise Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 takımının kadrosuna siyah beyazlılardan hiçbir futbolcu alınmaması.

U17 liginde Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar Tolunay Kafkas'ın tercihlerini sorguladı.

Kafkas'a sosyal medya hesaplarından tepki gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ın altyapılardaki başarısını hatırlattı ve tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti.

  • Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'ndaki grubunda İtalya, Portekiz ve Yunanistan yer alıyor.
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Yeni adımlar açıklanacak

Hazine Bakanlığı: Bu süreci de başarıyla atlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.