Tolunay Kafkas'ın tercihleri sosyal medyada gündem haline geldi

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaşlıların tepkisini çekti. Buna sebep olan olay ise Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 takımının kadrosuna siyah beyazlılardan hiçbir futbolcu alınmaması.

U17 liginde Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar Tolunay Kafkas'ın tercihlerini sorguladı.

Kafkas'a sosyal medya hesaplarından tepki gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ın altyapılardaki başarısını hatırlattı ve tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'ndaki grubunda İtalya, Portekiz ve Yunanistan yer alıyor.