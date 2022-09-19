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Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: Elimizde yazılar var

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında konuştu. "Yusuf'u biz davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım" diyen Kafkas, Okan Buruk'un açıklamalarına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Tolunay Kafkasın Yusuf Demir hakkındaki açıklamaları
Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 2 maçta 40 dakika süre aldı.

Tolunay Kafkas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Demir eleştirilerine yanıt verdi.

Skorer TV'ye konuşan Kafkas'ın genç oyuncuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kendisini davet ettik, elimizde yazılar var"


  • "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim; Nedim Hoca, Güngör Hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı."

"İleri giderse cevabını veririm"


  • "Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim. İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık."

Okan Buruk Yusuf Demir hakkında ne demişti?

  • "Çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum."

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