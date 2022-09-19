Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: Elimizde yazılar var Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında konuştu. "Yusuf'u biz davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım" diyen Kafkas, Okan Buruk'un açıklamalarına tepki gösterdi.

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