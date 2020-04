Top patladı: Verilecek kararı bekliyoruz

Dünya’yı saran Koronavirüs salgının etkileri devam ederken, Türkiye’de ertelenen spor organizasyonlarının ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik de sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Haziran ayı başında lige kaldığı yerden devam etme fikrini açıklamasının temenniden öte bir düşünce olmadığına vurgu yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Bizim temennimizde bu yönde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Herkes kendine göre yorumluyor ama bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız. Futbol şu anda gündemde olması gereken bir konu değil. Yetkililerimizden gelecek kararları bekleyip hazırlıklarımız sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

Lig her an başlayacakmış gibi hazır olmak zorunda olduklarına da vurgu yapan Çimşir, “Fizik kondisyon olarak bireysel çalışmalar sonucunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her gün futbolcuları verdiğimiz program dahilinde kontrol ediyoruz. Özellikle kilolarına dikkat ediyorlar. Tüm bunlarda yaşadığımız bir sorun yok fakat lige kaldığı yerden devam edilmesinin mantalite açısından sıkıntıları beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Bu tüm takımlar için geçerli. Sonuçta ‘sorun kalmadı çıkın oynayın’ derlerse, çıkıp oynayacağız. Lig her an başlayacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bundan sonra seyircili mi olur seyircisiz mi bilinmez ama takımların da deplasman için uçak yolculuğu ve konaklamalarını düşünmek gerek” dedi.

TAKIMA SIKI KONTROL

Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan haftalarda ortaya başarılı bir performans koymuştu. Ligin zirvesinde bulunan bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı final rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yakalanan ivmenin dönüşte sekteye uğramamasını isteyen teknik direktör Hüseyin Cimşir, bireysel antrenmanlar verdiği oyuncularını sıkı şekilde kontrol ediyor. Cimşir, hergün oyuncularıyla görüşerek bilgi alıyor.

Gole çevirmede Fırtına zirvede

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig’de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı Başakşehir ve Sivasspor takip etti. Trabzonspor, 195 gol pozisyonunun 59’unda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50’sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47’sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalamaya sahip oldu. Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46’sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. Galatasaray 251 pozisyondan 44’ünü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. Beşiktaş ise 266 gol atışının 40’ını gole çevirdi. Siyah-beyazlı takımın bu alandaki ortalaması da yüzde 15 oldu.