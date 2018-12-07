Topyekün uyanışa ihtiyaç var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları süre içerisinde camia ve kulüp arasındaki bağların güçlendiğini, taraftarların yönetime olan güvenlerinin arttığını belirtti. Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin aralık ayı sayısındaki yazısında, üzerinde uzlaştıkları ve ana politikalarını belirleyen temel prensiplerin olduğunu vurguladı. Bunlardan ilkinin şeffaf bir yönetim anlayışı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, “Tamamen halka açık ve kulübün asıl sahibi taraftarın sürekli takip edebileceği, gerektiğinde tepkisini göstererek müdahil olabileceği bir anlayışla iktisadi, sportif ve idari işlerimizde yol almaya özen gösterdik. Bu tavrımızın karşılığını olumlu şekilde aldığımızı düşünüyorum. Camia ve kulüp arasındaki bağlar güçlendi, taraftarın bizlere karşı güveni arttı. Pek çok taraftarımızın gözünde bizden sonra gelecek yönetimlerin de sergilemesi gereken bir yönetim modeli oluşturmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAKLAR OLUŞTURDUK

“Spor kulüplerinin yönetiminde sergilenen kapalı modeller, özellikle sınırlı kaynaklarla bu dev endüstride kalmak isteyen kulüpler için bir faciadır” ifadesini kullanan Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti, “Bizler hem mevcut kaynakların doğru kullanımı hem de Trabzonspor paydaşları ile ortak akıl ve iş birlikleri oluşturarak yeni kaynaklar yaratmak için çalıştık. Bu süreç içinde imza attığımız irili ufaklı sponsorluklar, bağış kampanyaları, destek çağrıları içinden geçtiğimiz bu sancılı süreçte yola devam edebilmemizi sağladı. Bu ekonomik süreç aslen üç kritik sacayağı üzerinde yükseliyordu. Mevcut kaynakları verimli kullanmak, yeni kaynaklar yaratmak ve giderleri düşürmekti. Biz transfer döneminde fayda/maliyet analizi yapmadan tek bir oyuncu dahi almadık. Tüm bunlar, denk bütçe anlayışımızın izdüşümleriydi ve Trabzonspor gibi büyük bir kulüp için sürdürülebilir ekonominin ilk adımlarıydı.”

ONURLU BİR GÖREVDEYİZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bunların yanı sıra camia içinde uzun bir süredir tartışılan ancak kulüp yönetimleri tarafından bir türlü hayata geçirilemeyen tüzük tadilatı konusunun, yönetime geldikten kısa bir süre sonra üzerine çalışmaya başladıkları ve nihayetlendirmeyi başardıkları meselelerden biri olduğunun altını çizdi. Altyapıya gösterdikleri özene işaret eden Ağaoğlu, merkez ve çevre ilçelerde yer alan diğer spor kulüpleri ile kurdukları ilişkilerin ise kısa vadede sonuçları görülmeyecek ancak uzun vadeli projeksiyonlarla Trabzonspor’u başarıya ulaştıracak diğer faaliyet alanları olduğunu düşündüğünü aktardı. Trabzonspor’un topyekun bir uyanışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı, “Ancak ve ancak idealist bir tavır ve kolektif bir zihniyet ile bu kulübü özlemle andığımız parlak günlerine geri döndürebiliriz. Trabzonspor Kulübü yönetiminde yer almak, bu kulüp için çalışmak, düşünmek, çözüm aramak ben ve yönetim kurulum için bir onurdur. Bundan sonra Trabzonspor yönetiminde, genel kurulda, tribünde… Nerede olursak olalım, yönetimdeyken sahip olduğumuz anlayışı sürdürerek Trabzonspor’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Sosa yeniden doğdu

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bu sezon ortaya koyduğu performansıyla göz dolduruyor. Kaleci Onur ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Bu sezon bordo-mavililerin oynadığı 14 lig maçının tamamında 11’de sahaya çıkan Sosa, 1205 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Geçen yıl İtalya’nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenin performansı ortaya koyamamıştı. Trabzonspor’un eski teknik direktör Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemeyen Arjantinli oyuncu 25 maçta 1689 dakika sahada kalarak 2 asit yapmıştı. Yüzde 60 isabetli pas ortalamasıyla oynayan Sosa bu sezon ise bu rakamın bir hayli üstüne çıkmış durumda. Yıldız futbolcu bu sezon geride kalan 14 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.