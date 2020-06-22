Trabzon ayağa kalktı: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok

ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA TEREDDÜDÜMÜZ YOK

Trabzonspor Divan Kurulunca hakem hatalarıyla ilgili Trabzon milletvekilleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Ortahisar Belediye Meclisi Salonu’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hakem hatalarını geniş bir şekilde değerlendirerek Türk futbolunun içinde kronikleşen yapıyı ve o yapının içinde olanları sert bir şekilde uyardı. Toplantıda “Şampiyonluk konusunda bir tereddüdümüz yok, öyle bir amaçla da bu toplantı düzenlenmedi” diyen Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, “Biz futbolcularımıza, hocamıza ve yönetimimize güveniyoruz. Tereddüdümüz yok ancak yılların birikimi bir takım şeyler var. Bu olayların aktörleri Trabzonspor’un şampiyonluğu konusunda ‘acaba engel olabilir miyim’ düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar. Biz hiçbir şampiyonluk yarışını bir takım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemedik. Çıktık, çatır çatır futbolumuzu oynadık galibiyetleri aldık. Hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra sesimiz çıkmadı” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNUN İÇİNDE ÖRTÜLÜ BİR BİRLİKTELİK VAR

Daha sonra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ortak bildiriyi okudu. Başkan Genç, Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “Çok başarılı geçirdiğimiz bir sezonun sonlarına yaklaşırken, yine bildik, tanıdık ve şerbetli olduğumuz senaryolarla karşı karşıyayız! Efsane kaptanımız, saygıdeğer futbolcumuz Cemil Usta’nın adının verildiği sezonda Süper Lig yarışını lider olarak sürdüren Trabzonsporumuz; ne yazık ki bazı çevreleri rahatsız etmekte. Bu çevreler Trabzonsporumuz’un şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif olarak Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonsporumuz; ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Trabzonsporumuz’un hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara son uyarımızı yapacağız! Türk futbolunun içinde örtülü bir birliktelik var. TFF yönetimi, kurulları değişse bile bu örtülü birliktelik değişmiyor. Bu ‘örtülü birliktelik’ bize neyi açıklıyor. Bir örnek vermek gerekirse, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı. Başkan Vekili kim? Hakem Mete Kalkavan. İşte o Mete Kalkavan bir hafta sonra liglere ara verilmeden önce Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak verildi! Ve o Mete Kalkavan karşılaşmada Skrtel ile mücadelesinde yüzde 100 penaltı kararı verilmesi gereken Nwakame’nin pozisyonunu monitörden izleyip penaltı diyemedi” açıklamasında bulundu.







2011 GİBİ OLMAZ, 2011’DEKİ TRABZONSPOR YOK

Başkan Ahmet Metin Genç, konuşmasında uyarıda bulunarak, “Bu örtülü birlikteliğin içindeki insanları uyarıyorum. Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi bazılarının da bizzat içinde bulunduğu 2010-2011 sürecinde Trabzonsporumuz’un hakkı, emeği, alınteri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa, bilinsin ki sonuçları 2011’deki gibi olmaz! Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011’deki Trabzonspor değildir! Bizler örtülü birlikteliğin içinde yer alanları da, TFF ve MHK’de kurulan yapıyı ve düzeni biliyoruz. Bu birlikteliğin hakemler ve diğer isimler üzerinde oluşturduğu etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız! O yüzden bir kez daha ve son kez kendilerini uyarıyoruz. Trabzonspor’un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır! Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupasını söke söke alacaktır! Bakınız bir kez daha tekrar ediyorum; söke söke alacaktır! Bunu ne kronik yapı ne de onun ortakları engelleyemeyecektir” diye konuştu.

Trabzonspor liderlik peşinde