Spor Trabzon yerel basınından olay Pereira manşeti
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Trabzon yerel basınından olay Pereira manşeti

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturması yerel basında manşetleri süsledi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili yapılan bir haber görseli ise dikkati çekti.

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Haber Merkezi AA
Trabzon yerel basınından olay Pereira manşeti
Sarı-lacivertliler Trabzon deplasmanından eli boş döndü.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

"Zirvenin efendisi"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi" ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.

"Lider olunmaz doğulur koçum"


Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında "Fenerbahçe derbisinin mimarı Abdullah Avcı'dan minik Pereira'nın kulağına küpe olacak bir söz: Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen!" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Tüm Türkiye'nin kabul ettiği gerçeği siz de kabul edeceksiniz" ve "Lider olunmaz doğulur koçum" başlığına yer verildi.

"Kandil yandı fener söndü"

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Mekanın gerçek sahibi zirvede!" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Kandil yandı fener söndü" ve "Fener'i ezdik 3-1 zirveye yerleştik" görüşlerini paylaştı.

"Eze eze zirveye"

Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveden selam yola devam" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Fırtına lider Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdü, zirveyi ele geçirdi" ve "Eze eze zirveye" denildi.

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