Trabzon zirveyi kaptırdı: Son dakikada gelen gole engel olamayan bordo-mavililer zirvenin 2 puan gerisine düştü

Süper Lig’in 28. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, 90+5’te yediği golle 1 puana razı oldu. Maçta 2 kez öne geçen bordo-mavililerin gollerini Abdülkadir Ömür ve Novak atarken, ev sahibi takımın golleri Cisse ve Bakasetas’dan geldi. Trabzonspor, zirveyi Başakşehir’e kaptırırken, 2 puan geriye düştü. Maça iyi başlayan bordo-mavililer, 7. dakikada öne geçti. Caulker’ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Norveçli yıldızın yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 25. dakikada Fernandes, ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. 45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N’Sakala’nın ceza sahasına ortasında arka bölümde topu kontrol eden Cisse’nin şutunda top buluştu: 1-1 51. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ara pasını Novak tamamladı, ilk vuruşu kaleci Marafona’dan dönüp tekrar önünde kalınca topu ağlara yolladı: 1-2. 54’te Efecan’ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi. 74’te Bakasetas’ın sert şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla konrere çeldi. 78’de Ekuban ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren N’Sakala topu kornere gönderdi. 90+5’de Tzavellas’ın pasında Bakasetas’ın ceza sahasından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 2-2

Bir beraberlikle yıkılmayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-2’lik Alanyaspor maçının ardından bir avantaj kaybettiklerini ancak sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Maçta 2 kez öne geçtiklerini ancak avantajı koruyamadıklarını belirten Çimşir, “Oyunun ilk 15 dakikasında iyi pozisyonlar bulduk, golü ve avantajı da sağladık. Ama Abdülkadir Ömür’le Uğurcan Çakır’ın mecburen oyundan çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ancak ne olursa olsun skoru korumalıydık. Sonuç olarak kaybedilmiş 2 puan var ama biz bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamleleri ben yapıyorum. Oyuna alan benim, oyundan çıkaran benim. Bir eleştiri varsa üzerime alırım. Uğurcan’ın kasığıyla ilgili bir sorun vardı, almak zorunda kaldık. Abdülkadir’in de bacağından problemi vardı, onu da çıkarmak zorunda kaldık. Biz Trabzonspor camiasıyla son düdüğe kadar şampiyonluk mücadelesini vereceğiz. Bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir avantaj kaybettik, bu avantajı gelecek haftalarda yeniden kendi lehimize almaya çalışacağız” diye konuştu.

Sosyal medyadan gönderme Barodan suç duyurusu

Trabzonspor dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakiplerine göndermede bulundu. Fenerbahçe maçında yaşananları gösteren bordo-mavili kulüp, “Durdurulamayacaksın” adı altında videoyu yayımlayarak, “İki hafta sonra seni tahrik ettiler, sana vurmaya çalıştılar, canını yaktılar ama seni durduramadılar. Bu tüm zorluklara karşı son sahne! Sonuna kadar savaşacaksın biliyoruz ve biz de orada olacağız” ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan Trabzon Barosu, Başakşehir Başkanı ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmekten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Uğurcan şoku

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İlk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören başarılı file bekçisi ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci devre yerini Erce Kardeşler’e bıraktı. Abdülkadir Ömür de son dakikada sakatlanınca yerini Serkan Asan’a bıraktı. İki futbolcunun da durumu bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Sörloth: Geri çekildik Erce: Bizden korkuyorlar

Trabzonspor’un golcüsü Sörloth maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Sıkı bir maç oldu, öne de geçtik. Biraz geri fazla çekildik ve golü kalemizde gördük. Bana bazı şanslar geldi ama bazen gol atarsınız bazen atamazsınız” dedi. Kaleci Erce ise yaptığı açıklamada, “Kafamız burada kalırsa önümüzü göremeyiz. Rakipler bize karşı daha hırslı oynuyorlar. Geçen haftaki maçlarını da izlemiştim. Demekki bizden korkuyorlar. Önümüzdeki maçları kazanıp kupaya uzanmak istiyoruz” diye konuştu.