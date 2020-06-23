SÜPER LİG

Trabzon zirveyi kaptırdı: Son dakikada gelen gole engel olamayan bordo-mavililer zirvenin 2 puan gerisine düştü

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Alanyaspor deplasmanında son dakika golüyle 3 puandan oldu. 90+5’te Bakasetas’ın golüne engel olamayan bordo-mavililer, zirvenin 2 puan gerisine düştü. Ev sahibi takımın diğer golünü Cisse atarken, Trabzonspor’un golleri Abdülkadir Ömür ve Novak’tan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor zorlu Alanya deplasmanında uzatmalarda yediği golle liderliği Başakşehir’e kaptırdı.

Trabzonspor zorlu Alanya deplasmanında uzatmalarda yediği golle liderliği Başakşehir’e kaptırdı.

Süper Lig’in 28. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, 90+5’te yediği golle 1 puana razı oldu. Maçta 2 kez öne geçen bordo-mavililerin gollerini Abdülkadir Ömür ve Novak atarken, ev sahibi takımın golleri Cisse ve Bakasetas’dan geldi. Trabzonspor, zirveyi Başakşehir’e kaptırırken, 2 puan geriye düştü. Maça iyi başlayan bordo-mavililer, 7. dakikada öne geçti. Caulker’ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Norveçli yıldızın yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 25. dakikada Fernandes, ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. 45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N’Sakala’nın ceza sahasına ortasında arka bölümde topu kontrol eden Cisse’nin şutunda top buluştu: 1-1 51. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ara pasını Novak tamamladı, ilk vuruşu kaleci Marafona’dan dönüp tekrar önünde kalınca topu ağlara yolladı: 1-2. 54’te Efecan’ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi. 74’te Bakasetas’ın sert şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla konrere çeldi. 78’de Ekuban ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren N’Sakala topu kornere gönderdi. 90+5’de Tzavellas’ın pasında Bakasetas’ın ceza sahasından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 2-2

Bir beraberlikle yıkılmayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-2’lik Alanyaspor maçının ardından bir avantaj kaybettiklerini ancak sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Maçta 2 kez öne geçtiklerini ancak avantajı koruyamadıklarını belirten Çimşir, “Oyunun ilk 15 dakikasında iyi pozisyonlar bulduk, golü ve avantajı da sağladık. Ama Abdülkadir Ömür’le Uğurcan Çakır’ın mecburen oyundan çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ancak ne olursa olsun skoru korumalıydık. Sonuç olarak kaybedilmiş 2 puan var ama biz bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamleleri ben yapıyorum. Oyuna alan benim, oyundan çıkaran benim. Bir eleştiri varsa üzerime alırım. Uğurcan’ın kasığıyla ilgili bir sorun vardı, almak zorunda kaldık. Abdülkadir’in de bacağından problemi vardı, onu da çıkarmak zorunda kaldık. Biz Trabzonspor camiasıyla son düdüğe kadar şampiyonluk mücadelesini vereceğiz. Bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir avantaj kaybettik, bu avantajı gelecek haftalarda yeniden kendi lehimize almaya çalışacağız” diye konuştu.

Sosyal medyadan gönderme Barodan suç duyurusu

  • Trabzonspor dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakiplerine göndermede bulundu. Fenerbahçe maçında yaşananları gösteren bordo-mavili kulüp, “Durdurulamayacaksın” adı altında videoyu yayımlayarak, “İki hafta sonra seni tahrik ettiler, sana vurmaya çalıştılar, canını yaktılar ama seni durduramadılar. Bu tüm zorluklara karşı son sahne! Sonuna kadar savaşacaksın biliyoruz ve biz de orada olacağız” ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan Trabzon Barosu, Başakşehir Başkanı ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmekten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Uğurcan şoku

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İlk yarının sonlarında bacağında ağrı hisseden ve tedavi gören başarılı file bekçisi ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci devre yerini Erce Kardeşler’e bıraktı. Abdülkadir Ömür de son dakikada sakatlanınca yerini Serkan Asan’a bıraktı. İki futbolcunun da durumu bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Sörloth: Geri çekildik Erce: Bizden korkuyorlar

Alexander Sorloth
Alexander Sorloth

  • Trabzonspor’un golcüsü Sörloth maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Sıkı bir maç oldu, öne de geçtik. Biraz geri fazla çekildik ve golü kalemizde gördük. Bana bazı şanslar geldi ama bazen gol atarsınız bazen atamazsınız” dedi. Kaleci Erce ise yaptığı açıklamada, “Kafamız burada kalırsa önümüzü göremeyiz. Rakipler bize karşı daha hırslı oynuyorlar. Geçen haftaki maçlarını da izlemiştim. Demekki bizden korkuyorlar. Önümüzdeki maçları kazanıp kupaya uzanmak istiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Alper Ulusoy özür dilemeli, onur ve karakter bunu gerektirir
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Alper Ulusoy özür dilemeli, onur ve karakter bunu gerektirir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’ye gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığı dönemde kulüp işlerinden uzak kalmadığının altını çizen Cengiz, “Son nefesime kadar çalışmam gerektiğine inandım. Yapılan 1.5 aydır eylem ve işlemlerin hepsinden haberim var. Taraftarlarımız endişe etmesin. Meydanı ıssız zannetmesinler. Utanıyorum söylemeye ama her şeyden haberim var. İyisinden de, kötüsünden de haberim var” dedi.İSTİFA ETMEYECEĞİMİstifa etmeyeceğini açıklayan Başkan Mustafa Cengiz, “Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim” diye konuştu. Berabere biten Gaziantep FK maçının hakemini de eleştiren Galatasaray Başkanı, “Bir önceki maç ve bu karşılaşma benim kuşkularımı derinden yaraladı. Son saniyedeki 6 saniye kuralı işledi. UEFA ve FIFA’nın bu konuda talimatları var. Kaç yıldır bu kural uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın kuşkusu doğdu bizde. Gaziantep’in attığı ikinci gol Ankaragücü-Başakşehir maçının kopyası. VAR’da oturan uluslararası değer verdiğimiz bir hakem. O maçı izlemedi mi? Bari o maçtan ders alsaydı. Orada iptal etti, burada verdi” sözlerini sarf etti.SOKAĞA ÇIKAMAZLARHakemin özür dilemesi gerektiğini ifade eden Cengiz, “Hakem özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanır. Gece yatarken, sabah kalktığımızda aynaya bakıyoruz. Utanır kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter bunu gerektirir” dedi. Fenerbahçe’nin Mert Hakan ve Emre Kılınç’a talip olmasını da eleştiren Cengiz, “Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor” açıklamasında bulundu.Cimbom ağır yaralıSüper Lig’de sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan ve 4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray’ın zirve ile arasındaki puan farkı 8’e çıkarken, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya sokuyor. Sarı-kırmızılı takımda Mariano, Adem ve Ahmet Çalık cezaları sebebiyle bu haftaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sakatlanan Falcao’nun yaşadığı adele zorlanması ise durumunu belirsizleştiriyor. Galatasaray’ın savunma bölgesindeki sıkıntılar devam ederken, cezası biten Donk’un geri dönecek olması teknik heyeti bir nebze olsun rahatlattı. Genç Emin Bayram da stoperde şans bekliyor. Lemina’nın kaptanlık onuruG.Saray’ın Gabonlu futbolcusu Lemina, Gaziantep FK maçına kaptan çıkmaktan onur duyduğunu açıkladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medyadan yayımladığı mesajda, “Ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz G.Sarayız. G.Saray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum” dedi.Falcao’nun adalesinde zorlanmaGaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme küfür edenler oldu

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