Trabzon'a dönen Yusuf Erdoğan'ın ilk sözleri

Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.
Bugün Trabzon'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Havalimanında transferi hakkında açıklama yapan Yusuf Erdoğan, "4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum" ifadelerini kullandı.