Trabzon’da bayram: Ligde 35 sezon sonra “üç büyükler” karşısında yenilgi yüzü görmediler

Süper Lig’de Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde de rakiplerine geçit vermeyerek adeta yenilgiyi unuttu. Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak’ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 karşılaşmanın 8’inde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan topladı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2,23 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

35 SEZON SONRA YENİLGİSİZ

Trabzonspor, ligde 35 sezon sonra “üç büyükler” karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş’ı sahasında 3-1, Galatasaray’ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenmiştib Bordo-mavili takım, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş’ı 4-1, Fenerbahçe’yi 2-1, deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Trabzon’da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul’da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, 512 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmadı. Trabzonspor, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı oynarken, 5 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Trabzonspor aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan sözleşmesi bitecek oyuncularla yeniden masaya oturan bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezon için kadroya yeni oyuncular katma peşinde. Listeye eklenen son isim ise Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Eduardo Henrique oldu.Record'un haberine göre Trabzonspor Eduardo Henrique'ye talip oldu. Bordo-mavililer 25 yaşındaki oyuncu için kulüple temasa geçerken resmi teklif için de hazırlık yapıldığı kaydedildi. Eduardo Henrique'yi isteyen tek kulüp Trabzonspor'da değil. Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiacos'un da Brezilyalı oyuncuyu istediği iddia edildi.Trabzonspor'un istediği Eduardo Henrique kimdir?Eduardo Henrique kadroda düşünülmüyor2019 yılında Internacional'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Eduardo Henrique, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Sporting yönetimi oyuncuyu kiralamak yerine 5 milyon euro civarında bir fiyatla elden çıkarmak istediği iddia edildi.Eduardo Henrique bu sezon 22 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist yapma başarısında bulunamadı.

DEPLASMANIN HAKİMİ

Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin 5. haftasında Sivasspor karşısında 2-1’lik sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon toplam 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan toplayarak ligin dış sahada en fazla puan elde eden takımı oldu. Karadeniz ekibi, üst üste 12. deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösterdi. Galatasaray’ı 3-1 yenen Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de yakaladı. 2010-2011 sezonunun 20. haftası ile 34. haftası arasında 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon da son 15 haftada 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Şampiyonluk yürüyüşü

Trabzon’da yerel gazeteler, Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor’a övgü yağdırdı. Karadeniz’den Günebakış gazetesi, “Trabzon bitti demeden bitmez” başlığını kullanarak, “Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu” değerlendirmesine yer verdi. Karadeniz gazetesi “Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık” başlığını kullandı. Karadeniz’de Son Nokta gazetesi ise birinci sayfasında “Şampiyonluk yürüyüşü” başlığı ile Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfasında “Şampiyonluk seferi başlamıştır” ve “İstanbul’u fethettik” başlıklarına yer verdi.

HORON TEPECEĞİZ

Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında “Şampiyonluk horonunu tepeceğiz” başlığını kullandı. Gazete, “8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray’ı Sosa, Novak ve Sörloth’un golleriyle devirdi” ifadesine yer verdi. Kuzey Ekspres gazetesi de “Biz şampiyon olacağız” başlığı ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Gazete son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek “Bu fırtına bitmez” başlığını kullandı.

ÇAKIR’I VAR DURDURDU

Trabzonspor’un 3-1 kazandığı Galatasaray maçında, iki önemli kararını da VAR’a çağrıldığı için veren Cüneyt Çakır, her iki camianın da tepkisini topladı. Bordo-mavili camia, “Demek ki VAR olmasa maçın sonucunu yine Cüneyt Çakır belirleyecekti” diye düşünüyor.

Süper Lig’in kritik haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, ortaya koyduğu yönetim tarzı ve tutumuyla her iki camianın da tepkisini topladı. Daha önce çaldığı yanlı düdüklerle futbolu dizayn etmeye çalışan Cüneyt Çakır’ın, Başakşehir’in önünü açmak için gösterdiği çaba VAR’ın devreye girmesiyle amacına ulaşamadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Feghouli’ye VAR’a gittikten sonra kırmızı kart gösteren Çakır, daha büyük skandala 41. dakikada imza attı. Hemen önünde Sörloth’a faul yapılmasına rağmen önce aut kararı veren Çakır yine sınıfta kaldı. Çakır, daha sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Maç boyunca verdiği kararlarla her iki takımında tepkisini toplayan Cüneyt Çakır’ın Başakşehir’i zirvede yalnız bırakma uğraşı bu kez VAR tarafından bozuldu.

ÇETE YAPILANMASI VAR

Özellikle son yıllarda hakemlerin isteği doğrultusunda şekillenen Süper Lig’de, Cüneyt Çakır’ın kendisine yakın isimlerle güçlü bir yapı oluşturduğu ve bu yapının devam etmesi halinde Türk futbolunda başarının imkansız hale geldiği görüşü ağırlık kazandı. Son zamanlarda, Merkez Hakem Kurulu’nun bu yapı karşısında her hangi bir gücünün olmadığı iddiaları ayyuka çıktı. Çakır’ın oluşturduğu bu yapı, futbolda sistemin olmamasının ürünü. Haklının değil, güçlünün yanında tavır sergileyerek bu yolla futbolun içinde kalmayı başaran Cüneyt Çakır’ın maçlarda bir hakemden daha fazlasını ortaya koymasının yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun, Merkez Hakem Kurulu’ndan gelecek sezon Cüneyt Çakır ve kendisine yakınlığı ile bilinen bazı hakemlere el çektirmesini isteyeceği öğrenildi.