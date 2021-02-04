Spor Trabzonda ikinci Ümit Öztürk vakası
SÜPER LİG

Trabzon'da ikinci 'Ümit Öztürk' vakası

Süper Lig'de 23. haftanın kapanışında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. İlk yarının son anlarında Ekuban'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyon uzun süre incelendikten sonra devam kararı verildi. Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na büyük tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Denizlispor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Trabzonspor-Denizlispor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Süper Lig'de 23. hafta kapanışında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran bordo mavililer, Denizlispor kalesini adeta ablukaya aldı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Caleb Ekuban, ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı. Trabzonsporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon önce VAR'da incelendi. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu incelemesi için monitörün başına çağrıldı. Pozisyonu uzun süre inceleyen Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor-Denizlispor maçında yaşanan penaltı pozisyonu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde aynı hakem penaltı çalmıştı

  • İstanbul derbisinde Trabzon'da yaşanan pozisyonun bir benzeri yaşanmış ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyip penaltı noktasını göstermişti.

3 sezon önce de aynısı yaşanmıştı

Trabzonsporlu taraftarlar; bu pozisyonu 3 sezon önce oynanan Galatasaray maçında yaşanan VAR krizine benzeterek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Trabzonspor-Denizlispor maçının VAR odasında Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.


Ümit Öztürk, 3 sezon önce Ekuban'ın pozisyonunu VAR'da inceledikten sonra oyunu devam ettirmiş ve bu karar uzun süre gündemde kalmıştı

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