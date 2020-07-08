SÜPER LİG

​Trabzonspor - Antalyaspor canlı

Trabzonspor - Antalyaspor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup ederek, zirve yarışından kopmak istemiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Antalyaspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Şampiyonluk yolunda son 4 haftaya girilirken Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Antalyaspor:Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco

Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Trabzonspor Antalyaspor maçı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
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