Şampiyonluk yolunda son 4 haftaya girilirken Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Antalyaspor:Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco
Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Trabzonspor Antalyaspor maçı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
Yorum