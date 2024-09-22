EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Trabzonspor 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

14:3422/09/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.


Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.


Son galibiyet geçen sezon

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti. 26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.


10 resmi maçta 2 galibiyet

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti. Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti. Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.


UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Gaziantep FK

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İkinci dönem umre turları başlıyor: Diyanet tarihi duyurdu