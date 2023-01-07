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Trabzonspor 2023 yılının ilk deplasman maçına odaklandı

Trabzonspor, Süper Lig’de 2023 yılının ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Bu sezon deplasman karnesi zayıf olan bordo-mavililer Alanyaspor karşısında 100 günlük dış saha özlemini bitirmek için mücadele edecek.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor 2023 yılının ilk deplasman maçına odaklandı
Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olarak 2022 yılını kayıpla kapatmıştı. 2023 yılında ilk galibiyetini evinde oynadığı Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek alan bordo-mavililer, yeni yılın ilk deplasman galibiyetini ise Alanyaspor karşısında almak için mücadele edecek.

İçerde yenilmiyor

Süper Lig’de iç sahada 33 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanan Trabzonspor, bu süreçte 13 puan kaybetti.

  • 100 gündür galibiyete hasret
  • Trabzonspor, bu sezon deplasmanda son galibiyetine ise maç oynanacağı gün itibarıyla en son 100 gün önce ulaştı. Dış sahada son galibiyetini 1 Ekim 2022’de Kayserispor karşısında 2-1’lik skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu.

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