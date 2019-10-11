Trabzonspor 9 milyon euro değer kazandı

Trabzonspor’da Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen onu 11 milyon euroluk piyasa değeri ile Daniel Sturridge takip etti. 1.5 milyon euro olan piyasa değeri 6 milyon euroya çıkan Uğurcan Çakır’ın yükselişi ise dikkat çekti.

12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı.

Yapılan güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor’un 60 milyon 950 bin euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon euro artış göstererek 69 milyon 950 bin euroya yükseldi.

En değerlisi Abdülkadir Ömür

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 1.5 milyon euro olan piyasa değerini 6 milyon euroya, Erce Kardeşler 400 bin eurodan 500 bin euroya, Arda Akbulut 250 bin eurodan 300 bin euroya, Hüseyin Türkmen 2 milyon eurodan 3 milyon euroya, Majid Hosseini 2 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, Ivanildo Fernandes 1 milyon eurodan 1,2 milyon euroya, Filip Novak 2.6 milyon eurodan 3,3 milyon euroya, Abdulkadir Parmak 2 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon eurodan 3.5 milyon euro’ya, Fıratcan Üzüm 50 bin eurodan 100 bin Euro’ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon eurodan 15 milyon euroya, Caleb Ekuban 1.25 eurodan 4 milyon euroya yükseltti.

En fazla değer kaybeden Sturridge

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız oyuncu Daniel Sturridge’nin piyasa değeri 15 milyon eurodan 11 milyon euroya gerilerken, takımda en çok değer kaybı yaşayan oyuncu oldu.

Bordo-mavililerde son güncellemenin ardından Gaston Campi’nin piyasa değeri 1.5 milyon eurodan 1 milyon euroya, Joao Pereira’nın 800 bin eurodan 500 bin euroya, Ogenyi Onazi’nin 3 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, John Obi Mikel’in 3.5 milyon eurodan 2 milyon euroya, Ahmet Canbaz’ın 200 bin eurodan 150 bin euroya ve Donis Avdijaj’ın değeri 2 milyon eurodan 1,5 milyon euroya geriledi.

6 oyuncunun değerinde değişim yaşanmadı

Trabzonspor’da 6 oyuncunun mevcut piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun 100 bin euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin euro, Doğan Erdoğan 500 bin euro, Jose Sosa 2 milyon euro, Yusuf Sarı 400 bin euro ve Alexander Sörloth 6 milyon euroluk değerlerini korudu.



