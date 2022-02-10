Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor

Karadeniz ekibi, bu sezon teknik direktör Avcı yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 19 galibiyet alırken sadece 1 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile lig ve kupada yoluna devam ediyor
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarılı sonuçlar alarak iki kulvarda da yoluna devam ediyor.

Ligde 24 hafta sonunda 57 puanla bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, kupada da adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligde 24 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kupada da 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda tek yenilgisini ligin 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla yaşamıştı.

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