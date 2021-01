Trabzonspor Abdullah Avcı ile toparlandı

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sürdürerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

17’nci sıradan 7’nci sıraya

Bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda Hatayspor’u 1-0’la geçen Karadeniz ekibi sahasında ise Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1, evinde ise Göztepe’yi 1-0’la geçti.

Trabzonspor'un eski futbolcusu kansere yakalandı Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı belirtildi.Trabzonspor Kulübü'ndan Sol Bamba için yapılan açıklamada, "En kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. En büyük dileğimiz en kısa sürede onu yeniden sağlıklı görmek" denildi. Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.We wish a speedy recovery for our former player Sol Bamba. Our biggest wish is to see him in the best of health as quick as possible 🙏 @Sol14Bamba https://t.co/5IzC9N9bTg pic.twitter.com/c6frNBKIlq— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 11, 2021

Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puan toplayarak 18. hafta sonunda toplamda 26 puanla 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Karadeniz ekibi 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9’a indirdi.

Avcı’nın gelişinden sonraki Trabzonspor, Süper Lig’de 2. sırada

Süper Lig’in ilk 8. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonraki süreçte kötü günleri geride bırakarak yükselişe geçti. Bordo-mavililer son 10 haftalık bölümde 25 puan toplayan Beşiktaş’ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor'a 3 puanı Ekuban getirdi Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ekuban attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltirken Göztepe ise 19 puanda kaldı.Gelecek hafta bordo-mavililer BAY geçecek. Göztepe ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.İlk 11'de tek değişiklikSüper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.Altyapıdan 8 oyuncuTrabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncu yer aldı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11’de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.