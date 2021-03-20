Trabzonspor-Ankaragücü (CANLI)

Ligde evinde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında 14 maçta 22 puan toplarken, dış sahada 15 karşılaşmada ise 30 puan alarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 mağlubiyeti de sahasında yaşadı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny Ankaragücü:

Küme hattından zirveye

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020’de çıkan bordo-mavililer, geçen 128 günlük sürede 46 puan toplayarak puanını 52 yaptı.

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8 haftadır ilk dört takım içinde

Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor. Bordo-mavililer, Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde 6 puan ile 17. sırada yer alırken, Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle birlikte üst basamaklara adım adım yükseldi. Avcı, yönetiminde 14 hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.’lüğe gelen bordo-mavililer, burada kalıcılığını sürdürerek üst basamakları zorlamak için mücadele edecek.

Yaşanan puan kayıpları alttaki takımların iştahını kabarttı

Süper Lig’de son 4 haftada 8 puandan olan Trabzonspor’un yaşadığı puan kayıpları alttan gelen takımların iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Alanyaspor’un ise 49 puanı var. Hatayspor ve Gaziantep FK ise 46 puanla üst sıraları gözüne kestiren ekipler arasında.

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