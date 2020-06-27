Trabzonspor-Ankaragücü

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geçen hafta alınan Alanyaspor beraberliği sonrası liderliğini kaybeden bordo mavililer, yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor

Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü

Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından başkanlar tartıştı Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.Alanyalı yöneticilerin golden sonra argo sözler söylemesine tepki gösteren Trabzonsporlu yöneticiler ile Alanya cephesi arasında başlayan gerginlik başkanlara sıçradı. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun elindeki telefonla Ahmet Ağaoğlu'na bir şey izah etmeye çalışması dikkat çekti. Bu esnada ikilinin birbirlerine bağırarak konuşması olayları daha da hararetli bir hale getirdi.Alanyaspor cephesinden bazı yöneticilerin Trabzonsporlu yöneticilerin polis tarafından alınmasını istediği ve bu tutumun gerginliğin artmasına neden olduğu belirtildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonu sözlü tartışma yaşadı. pic.twitter.com/o2Zxw6edxx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 22, 2020

72. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte oynanan 71 maçtan, Trabzonspor 38, MKE Ankaragücü ise 16 kez galip ayrılırken, 17 maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor’a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor’u 6-2, Kasımpaşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi 2-1, DG Sivaspor’u 2-1, Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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Trabzonspor-Ankaragücü saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor ile Ankaragücü bugün saat 21.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı beINSPORTS 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.