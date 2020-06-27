Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor kritik maçta sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Trabzonspor-Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor-Ankaragücü maçının bütün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geçen hafta alınan Alanyaspor beraberliği sonrası liderliğini kaybeden bordo mavililer, yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte oynanan 71 maçtan, Trabzonspor 38, MKE Ankaragücü ise 16 kez galip ayrılırken, 17 maç beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor
Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor’a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor’u 6-2, Kasımpaşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi 2-1, DG Sivaspor’u 2-1, Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
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