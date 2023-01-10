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Trabzonspor ara vermedi: Bordo mavililerin hedefi Başakşehir maçı

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ara vermedi: Bordo mavililerin hedefi Başakşehir maçı
Abdullah Avcı, Trabzonspor idmanı öncesinde takımla bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Başakşehir maçı öncesinde çalışmalarına başladı.

Corendon Alanyaspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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