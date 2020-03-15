Trabzonspor-Başakşehir: 1-1

Ligin 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
İstanbul ekibinin golünü 56. dakikada Demba Ba kaydetti. Bordo-mavililere eşitliği getiren gol, 63. dakikada kendi kalesine Skrtel'den geldi.
- Trabzonspor bu sonuçla puanını 53'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Başakşehir de aynı puanda ikinci sırada kaldı.
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/KR8dPut0sP
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/KR8dPut0sP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2020
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