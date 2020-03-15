SÜPER LİG

Trabzonspor-Başakşehir: 1-1

Süper Lig'de averajla lider olan Trabzonspor, sahasında aynı puana sahip olan Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekuban ile Caicara arasındak ikili mücadele

Ekuban ile Caicara arasındak ikili mücadele

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Ligin 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İstanbul ekibinin golünü 56. dakikada Demba Ba kaydetti. Bordo-mavililere eşitliği getiren gol, 63. dakikada kendi kalesine Skrtel'den geldi.

  • Trabzonspor bu sonuçla puanını 53'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Başakşehir de aynı puanda ikinci sırada kaldı.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Maçlar seyirc...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.