Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Devletin vereceği karara hazırız

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ederken Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her karara saygı duyacaklarını söyledi. Ağaoğlu, bu süreçteki sorumluluğun devlete ait olduğunu belirterek, “Son yapılan toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu’nun en iyimser düşünceyle maçların oynanma tarihi olarak Haziran ayının ilk haftasını göstermesi sadece en iyi ihtimal olarak görünüyor.

Devletin işine karışmak gibi bir hadsizliğin içine girmeyiz. Bu işin sağlıkla ilintili olması nedeniyle devletin, çıkın oynayın demesi beklenecek ve bu süreçten sonra maçlar yeniden oynanacak” dedi. Belirsizliğin sadece Türkiye ile değil, tüm Dünya ile ilgili olduğunu belirten Ağaoğlu, kulüplerin ekonomik durumunun da maçların oynanmamasıyla ilgili olduğuna dikkat çekerek, “UEFA ve FIFA’nın bu konuda çalışmaları var. Saha hasılatı, kazanılan puanlara karşılık kazanılan para, ürün satışları gibi temel ekonomik gelir getiren bütün unsurlar donduruldu. Bu nedenle Avrupa genelinde olduğu gibi Türkiye’de de maçlar ötelendiği için Mart ayında yapılması gereken ödemeleri de ötelemek zorunda kaldık” dedi.

Maçların başlama tarihine göre sözleşmesi sona eren futbolcuların durumunun da netlik kazanacağını sözlerine ekleyen Başkan Ağaoğlu, UEFA’nın bu konuda çalışması olduğunu ve maçların oynanması halinde sözleşmelerin sezon tamamlanana kadar devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

En iyi 7. Nijeryalı Nwakaeme

Trabzonspor’un son 2 sezonda en fazla öne çıkan isimlerinden Anthony Nwakaeme, değerine değer katmaya devam ediyor. Nijerya basınında yer alan haberlerde, bordo-mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini geçiren Nwakaeme’nin en fazla değer kazandığı dönemi yaşadığı bildirildi. Trabzonspor’un 1.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığının anımsatıldığı haberde, 31 yaşındaki oyuncunun şu anda 5 milyon Euro’yu aşan değere ulaştığı kaydedildi. Transfermarkt verilerine göre de Nwakaeme’nin şu anda Süper Lig’deki futbolcular arasında en değerli 26. oyuncu olduğu belirtildi. Ayrıca genel verilerde de en değerli 7. Nijeryalı futbolcu olduğu anımsatıldı. Tecrübeli yıldızın 2018-19 sezonundan bu yana 68 maçta 46 gole direkt etki ettiği gösterildi. Nwakaeme’nin 24 gol 22 asistle hem istikrarlı olduğu hem de başarı sağladığı ifade edildi. Nwakaeme bu sezon Trabzonspor’da 37 resmi maça çıkarken 13 gol atıp 11 asist yaptı.