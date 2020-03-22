SÜPER LİG

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Gözümüz TFF'de kulağımız FIFA'da

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Ligin 15 Nisan’a kadar ertelenmesi ve bu süreçte koşullar el verirse maçların oynanması konusunda prensip kararı aldık. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek oyuncular içinse FIFA’dan ‘lig bitene kadar sözleşme uzatma’ zorunluluğu bekliyoruz” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Dünyayı saran koronavirüsü nedeniyle Türkiye’de ertelenen spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şu anda önceliklerinin futbol olmadığını, bu süreci atlatalak Türkiye’nin eski sağlıklı günlere dönmesini temenni ettiklerini söyledi. Alınan önlemler doğrultusunda koronavirüsünden en az hasarla kurtulacağımıza inancının tam olduğunu belirten Ağaoğlu, futbolun ne zaman başlayabileceği konusunda da 15 nisan’ı başlangıç tarihi olarak gösterdi. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’nden çıkan 3 maddelik öneriyle ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Ağaoğlu, kulüpler birliğinde 2. ve 3. Madde ile ilgili bir görüşme olmadığını belirterek, “Her şey yolunda gider ve biz de ülke olarak bu virüs vakasını hızla atlatırsak, o zaman liglere hızlı bir şekilde başlarız. Bu 8-10 maçlık programı hızlı bir şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar, düşenler belli olur. Lig biraz gecikerek, planlandığı şekilde biter” görüşü üzerinde görüştük. Testler istediğimiz gibi sonuçlanırsa 15-16 ve 17 Nisan’da liglere yeniden başlarız” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME SÜRESİ LİG BİTENE KADAR

  • Sözleşmesi bitecek futbolcuların 31 Mayıs’tan sonra FIFA’nın alacağı karar doğrultusunda lig bitene kadar sözleşme uzatma zorunluluğu getirileceğinin altını çizen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Tehlikenin geçmemesi halinde Kulüpler Birliği’nin önerisiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun bildireceği öneri spor bakanlığı düzeyinde görüşülecek ve karar verilecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir olay değil. İngiltere’de Barcelona, İtalya’da Juventus, İspanya’da Barcelona da bizim gibi. Muhtemelen FIFA’nın bağlı olduğu ülkeler için vereceği karara bizde uyacağız. Tabiki her şey bu hastalığın süreciyle ilintili. Futbolu ancak bu sıkıntıyı atlattıktan sonra konuşabiliriz” dedi.

Federasyon ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Federasyon ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Kamuoyu duyurusu: https://t.co/GBW0n3uz7l pic.twitter.com/GCmGiiuxRG&mdash; TBF (@TBF) 21 Mart 2020 Anadolu EfesAnadolu Efes Kulübünün açıklamasında, "En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko’nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid – 19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. pic.twitter.com/7bSAGQds12&mdash; Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 21 Mart 2020 BeşiktaşBeşiktaş Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu duyuruyu alıntılayarak, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" paylaşımında bulundu.Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 🙏 https://t.co/HCaYmY0ihm&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Mart 2020 TrabzonsporBordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Sevgili Fenerbahçe Ailesi,Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz 🙏🏻 https://t.co/e8OY9sIoQ8&mdash; Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) 21 Mart 2020 GalatasarayGalatasaray Kulübü ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FcxiFm35gN&mdash; Yaşlılarımızı koruyalım! - Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Mart 2020 Öte yandan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve çok sayıda kulüp de çeşitli platformlardaki açıklamalarıyla Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun mesajlarını iletti.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman&#39;dan Fenerbahçe&#39;ye destek mesajı: &quot;Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague&#39;de final oynayacağız. Ümit ediyorum ki test pozitif çıkmaz&quot; pic.twitter.com/vibSDhR5zc&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Mart 2020

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