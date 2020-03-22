Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Gözümüz TFF'de kulağımız FIFA'da

Dünyayı saran koronavirüsü nedeniyle Türkiye’de ertelenen spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şu anda önceliklerinin futbol olmadığını, bu süreci atlatalak Türkiye’nin eski sağlıklı günlere dönmesini temenni ettiklerini söyledi. Alınan önlemler doğrultusunda koronavirüsünden en az hasarla kurtulacağımıza inancının tam olduğunu belirten Ağaoğlu, futbolun ne zaman başlayabileceği konusunda da 15 nisan’ı başlangıç tarihi olarak gösterdi. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’nden çıkan 3 maddelik öneriyle ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Ağaoğlu, kulüpler birliğinde 2. ve 3. Madde ile ilgili bir görüşme olmadığını belirterek, “Her şey yolunda gider ve biz de ülke olarak bu virüs vakasını hızla atlatırsak, o zaman liglere hızlı bir şekilde başlarız. Bu 8-10 maçlık programı hızlı bir şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar, düşenler belli olur. Lig biraz gecikerek, planlandığı şekilde biter” görüşü üzerinde görüştük. Testler istediğimiz gibi sonuçlanırsa 15-16 ve 17 Nisan’da liglere yeniden başlarız” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME SÜRESİ LİG BİTENE KADAR

Sözleşmesi bitecek futbolcuların 31 Mayıs’tan sonra FIFA’nın alacağı karar doğrultusunda lig bitene kadar sözleşme uzatma zorunluluğu getirileceğinin altını çizen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Tehlikenin geçmemesi halinde Kulüpler Birliği’nin önerisiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun bildireceği öneri spor bakanlığı düzeyinde görüşülecek ve karar verilecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir olay değil. İngiltere’de Barcelona, İtalya’da Juventus, İspanya’da Barcelona da bizim gibi. Muhtemelen FIFA’nın bağlı olduğu ülkeler için vereceği karara bizde uyacağız. Tabiki her şey bu hastalığın süreciyle ilintili. Futbolu ancak bu sıkıntıyı atlattıktan sonra konuşabiliriz” dedi.