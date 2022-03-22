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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri 10 dakikada tükendi

Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor’da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Saat 11.00’de internet üzerinden ve gişelerde satışa çıkan 40 bin 248 bilet, 10 dakika içerisinde tükendi.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri 10 dakikada tükendi
Trabzonspor taraftarı bilet sırası bekliyor

Süper Lig’de 70 puanla şampiyonluğa koşan Trabzonspor ligin 31’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin biletlerini satışa çıkardı. Şampiyonluğu erken ilan etmek isteyen Trabzonspor için kritik olan karşılaşmanın biletlerini almak isteyen taraftarlar saatler öncesinde bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gişelerden ve Passolig’den saat 11.00’de satışa çıkan Beşiktaş maçının biletlerinin yüzde 70’lik kısmı 2 dakika içinde satıldı. Satışa çıkarılan 40 bin 248 biletin tamamı 10 dakika içerisinde tükendi. Sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelerek bilet gişesinde kuyruğa giren vatandaşlar bilet alamadıkları için tepki gösterdi.

"Kombine alanlar karşı çıktı"

Sırada bekleyen taraftarlardan Sinan Yörük, “Biraz gerideydik, sıraya kaynak yapanlar da oldu. Köyden geldik, sabah 5’ten beri buradayız” dedi.
Bilet fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Söğüt, “Kulübümüz şampiyonluğa gittiği için uygun buluyorum. İstanbul takımlarına nazaran fiyatları uygun buluyorum ama Trabzon koşulları için biraz pahalı. Kombine alanlar daha karlı çıktılar. Taraftarlar başkanımızı dinleseydi bu sıkıntı olmayacaktı” dedi.
Taraftarlardan Mehmet Söğüt, sabah namazından beri bekliyorum. Sırada bekleyeceğiz, illa ki alacağız” diye konuştu.

"iki dakika içinde bilet kalmadı"

Maç biletini internet uygulamasından aldığını söyleyen Rahman Aslan, “Bileti almam 2 dakika sürdü ama 2 dakika içerisinde de bilet kalmadı. Burada bekleyenler de internet üzerinden almayı bilmediği için bekliyor. Bilet karaborsaya düşecek gibi görünüyor” dedi.

"Sabah 8'de sıraya girdik ama alamadık"

Bilet alamadığı için tepki gösteren Enver Balta isimli taraftar da, “Bilet için sabah saat 08.00’de sıraya girdik ama alamadık. Başkandan rica ediyoruz, bilet fiyatları pahalıydı ama 3 dakika içinde bilet bitti. Buna çözüm bulunmalı. Bilet fiyatları pahalı diyen Trabzon taraftarı 3 dakikada bilet kalmamış diyor. Ben de ilk sırada olmama rağmen bilet alamadım” ifadelerini kullandı.

3 Nisan Pazar günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL
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