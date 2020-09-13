Akyazı'da dev derbi: Trabzonspor'un konuğu Beşiktaş

Şampiyonluk mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren Trabzonspor, eksiklerine rağmen Beşiktaş’ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı’nın da riske edilmemesi bekleniyor.
Sörloth da yok
Geçen sezon Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ise milli takım kampı için gittiği ülkesinden Trabzon’a dönmedi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşan Norveçli oyuncu bugünkü Beşiktaş maçında forma giymeyecek.
Montero'nun lisansı çıkmadı
Süper Lig’de sezonu Trabzonspor deplasmanında açacak Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek siyah-beyazlı takımda yeni transferler Welinton, N’Sakala, Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak. Geçen sezon başında transfer edilen ve söz konusu dönemi Ümraniyespor’da kiralık olarak geçiren Ajdin Hasic de oynaması halinde Beşiktaş ile ilk maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Beşiktaş’ta sakat N’Koudou’nun yanı sıra Atletico Madrid’den kiralanan Montero lisansı çıkmadığı için oynamayacak.
📋 Trabzonspor maçı kamp kadromuz. 🦅#TSvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/iyK0n7oyUE
📋 Trabzonspor maçı kamp kadromuz. 🦅#TSvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/iyK0n7oyUE— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadı'nda bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban.
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Bernard Mensah, Tyler Boyd (Jeremain Lens), Ajdin Hasic, Güven Yalçın.
Trabzonspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;
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