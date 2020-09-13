Akyazı'da dev derbi: Trabzonspor'un konuğu Beşiktaş

Şampiyonluk mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren Trabzonspor, eksiklerine rağmen Beşiktaş’ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı’nın da riske edilmemesi bekleniyor.

Sörloth da yok

Geçen sezon Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ise milli takım kampı için gittiği ülkesinden Trabzon’a dönmedi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşan Norveçli oyuncu bugünkü Beşiktaş maçında forma giymeyecek.

Sörloth gidiyor: İşte Trabzonspor'un kasasına girecek rakam Geçen sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’un Trabzon’a dönmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı.Norveç Milli Takım kampından sonra Trabzon’a dönmeyen golcü oyuncu için bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamayla transfer görüşmelerinin yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Trabzon’a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Futbolcumuz Sörloth için Leipzig Kulübü’nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ediyor” ifadelerine yer verildi.26 milyon EuroAçıklamada ayrıca, kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için sürecin devam ettiği vurgulanırken, Norveçli golcünün Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bir başka bilgiye göre; Sörloth’a yıllık 6.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiği öğrenilen Leipzig’in sözleşme feshi içinde Trabzonspor Kulübü ile 26 milyon Euro’ya anlaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden Crystal Palace kulübüne 10 milyon Euro vermeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün kasasına, 16 milyon Euro’nun yüzde 30’u girecek. Diğer yüzde 70’lik tutarında Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği bankalara olan kredi borcundan düşülecek. Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarVideo: Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü

Montero'nun lisansı çıkmadı

Süper Lig’de sezonu Trabzonspor deplasmanında açacak Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek siyah-beyazlı takımda yeni transferler Welinton, N’Sakala, Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak. Geçen sezon başında transfer edilen ve söz konusu dönemi Ümraniyespor’da kiralık olarak geçiren Ajdin Hasic de oynaması halinde Beşiktaş ile ilk maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Beşiktaş’ta sakat N’Koudou’nun yanı sıra Atletico Madrid’den kiralanan Montero lisansı çıkmadığı için oynamayacak.

📋 Trabzonspor maçı kamp kadromuz. 🦅#TSvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/iyK0n7oyUE — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban.

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Bernard Mensah, Tyler Boyd (Jeremain Lens), Ajdin Hasic, Güven Yalçın.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;