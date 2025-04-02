Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Saat 17.45'te başlayan müsabakanın canlı yayınına haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk ediyor. Papara Park'ta saat oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.
3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1
20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.