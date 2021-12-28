Trabzonspor-Boluspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Trabzonspor-Boluspor maçıyla devam ediyor. Kupanda 5. tur karşılaşmasında iki ekip kozlarını Trabzonda paylaşıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Abdullah Avcı'nın öğrencileri TFF 1. Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Boluspor'u yenerek kupada da yoluna devam etmek istiyor. Reha Erginer yönetimindeki Bolu ekibi ise ligde aldığı kötü sonuçları kupada Trabzonsporu saf dışı bırakarak telafi etmek istiyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler şu şekilde:
Trabzonspor: Erce, İsmail, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, Berat, Siopis, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Koita
Boluspor: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk