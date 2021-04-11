Trabzonspor düşüşe geçti: 6 haftada sadece bir galibiyet

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Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyaretinde koltuk krizi neredeyse görüşmenin önüne geçmişti. Dış basın algı kampanyasına başlamış ancak yaşanan protokol tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaparak, "Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi" demişti. Son olarak konuyla ilgili bir yazı kaleme alanAlman dergisi Der Spiegel, Ankara'da yaşanan protokol krizinin arkasında Charles Michel ile Ursula von der Leyen arasındaki çekişmenin olduğunu belirtti.