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Trabzonspor farkı açıyor

Trabzonspor, Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor. Bordomavililer, en yakın rakibi Konyaspor’a ise 10 puan fark atmış durumda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor farkı açıyor
Trabzonspor, en yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede yer alıyor.

Trabzonspor, her geçen hafta rakipleriyle arasındaki puan farkını açıyor. Süper Lig’de 20 maç sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavili takım, 49 puan toplarken, en yakın rakibi Konyaspor’a 10 puanlık fark attı. Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı da tarihi puan farkı giderek açıyor.

Fenerbahçe, 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik 6 yenilgi alarak 32 puan topladı. 5. sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 17. Beşiktaş geride kalan 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 9. basamaktan siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle arasındaki fark 20. Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 27 puanla 12. sıradaki sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’un 22 puan gerisinde.

  • 3 takım hocalarıyla yollarını ayırdı
  • Trabzonspor’un rakipleriyle puan farkını açmasıyla İstanbul’un üç büyük kulübü sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırmak durumunda kaldı. İlk olarak Beşiktaş’ın, geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile kapatan Sergen Yalçın’la 9 Aralık 2021’de yolları ayrıldı. Fenerbahçe ise 20 Aralık 2021’de Pereira’nın görevine son verdi. Galatasaray’da ise önceki gün Fatih Terim dönemi sona erdi.

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